Una balena in piazza Grande e tutti in blu, per rendere 'possibile l'impossibile'

PALMANOVA – ‘Folle’. Poche altre parole possono sintetizzare quello che sta per accadere nella Città stellata. Provate a chiudere gli occhi e a immaginare ‘Il mare a…Palmanova’. Ci riuscite? E se ci ‘mettessimo’ una bella balena, a grandezza naturale, vi riesce meglio? Chi con la fantasia non ce la fa, non ha da temere. Basta segnare una data (l’8 settembre, il 15 in caso di maltempo) e l’orario (le 20) e presentarsi (vestiti di azzurro/blu) in piazza Grande dopo essersi obbligatoriamente prenotati (su eventbrite.it, ingresso gratuito). Lì, in compagnia della balena, vestiti di blu, sarà possibile cenare accompagnati da buona musica e qualche sorpresa. Folle vero?

40 ANNI DALLA BASAGLIA - Folle, sì. Ma perfetto per celebrare l'anniversario della rivoluzione basagliana iniziata proprio in Fvg (a Gorizia) alla fine degli anni '60 e culminata il 13 maggio 1978 con il varo della legge 180, meglio conosciuta come ‘Basaglia’ (appunto): la prima al mondo a decretare la fine dei manicomi. Nessun convegno o simposio. Sarà una vera e propria festa informale in cui, attraverso l'utilizzo di una serie di simboli, si vivranno alcuni momenti di riflessione per ricordare quelle innovazioni che la psichiatria basagliana portò nel campo dei diritti umani e nella cura della sofferenza mentale attraverso l'istituzione dei primi Csm (Centri di salute mentale): «Attraverso questa iniziativa di partecipazione condivisa e proattiva - ha spiegato Mauro Perissini, presidente de Il Mosaico, consorzio di 12 cooperative sociali attivo nella provincia di Gorizia e in quella di Udine -, vogliamo far passare un concetto fondamentale per la salute e il benessere di tutti: stare insieme agli altri, trascorrendo del tempo piacevole e facendo qualcosa di bello e gratificante, è salutare e necessario. Attraverso questa cena vogliamo far passare questo principio che per noi che operiamo nel mondo della salute mentale è basilare. Si tratta di una necessità umana, quasi elementare – ha concluso -, ma che spesso si rivela complessa proprio perché la si sottovaluta e la si dimentica».

MARE - Un evento - con patrocinio dell'Aas2 ‘Bassa Friulana,Isontina’ è co-organizzato dal Comune di Palmanova e Creaa Snc con la collaborazione di A+Aud - certamente fuori dalle righe che è nato sull’onda di una celebre frase di Basaglia («L'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile») e che ha preso ispirazione dalla scultura di legno e cartapesta intitolata ‘Marco Cavallo’ creata nel 1973 all'interno del manicomio di Trieste (tutt’oggi un simbolo del Parco San Giovanni). La piazza sarà dunque invasa da alcune installazioni fra le quali sarà impossibile non notare Balenò, «un cetaceo gonfiabile a grandezza naturale – come anticipato da Alberto Cervesato, presidente A+AUD - di 30 metri che sarà realizzato in 5 giorni utilizzando esclusivamente sacchi e teli di plastica, tagliati e cuciti da una ventina di volontari, fra i quali anche alcuni ospiti dei Centri gestiti dal Consorzio Mosaico».

TUTTO E’ POSSIBILE - L’impossibile diverrà davvero possibile dunque, perché come ha precisato Silvia Bean, responsabile dell'installazione: «L’impossibile è anche riuscire a stupire con cose semplici, senza effetti speciali, materiali costosi o dispositivi high-tech. Balenò pesa meno di 5 kg, è un sogno che fluttua, che ci incanta con la sua presenza e ci fa tornare un po’ bambini. È un invito a meravigliarsi, a liberare la mente dai pesi che la aggravano e a godere, almeno per una sera, della leggerezza dell’effimero». Sarà infatti una serata (allietata dalla musica di Mr Island e Dj Kireevsky e con tante sorprese in programma) durante la quale gli ospiti saranno i veri protagonisti. Tutti i partecipanti vestiti in azzurro o blu dovranno portare stoviglie, sedie, tovaglie, stuoini e asciugamani del colore del mare. I meno intraprendenti, invece, potranno prenotare i cestini di pietanze preparate dagli esercenti di Palmanova da pagare direttamente al momento del ritiro (gli aderenti sono qui). Non resta che tuffarsi e lasciarsi cullare dalle onde di questo folle mare, almeno per una sera.

Info: Facebook | Il Mosaico | socialita@consorzioilmosaico.org |