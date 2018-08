Paluzza, moto e auto si scontrano: grave un centauro

PALUZZA - E’ stato subito elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine il centauro che nella mattinata del 24 agosto si è scontrato con un’automobile in via Nazionale, a Paluzza, non lontano dall’ex Caserma Plozner Mentil. Il grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 10.

L'INCIDENTE E I SOCCORSI - Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Tolmezzo intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Quel che è certo che il centauro a seguito dell’impatto è stato sbalzato di alcuni metri riportando diverse ferite. Richiesto l’intervento dei soccorsi al numero unico di emergenza, 112, sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza. Nel frattempo dalla base di Campoformido è partito l’elicottero del 118. Assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco. Preso in carico il ferito, i medici hanno potuto appurare che aveva riportato una grave lesione, con una frattura e lesione arteriosa, alla gamba destra. L’uomo è stato subito portato al Santa Maria della Misericordia di Udine.