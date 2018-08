Terza corsia, rogo al cantiere della A4: analisi su un quadro elettrico

LATISANA - Si sarebbe concentrato in particolare su un quadro elettrico il sopralluogo eseguito venerdì mattina dai Vigili del fuoco di Udine all'interno del campo base del cantiere per la costruzione del Terzo Lotto Alvisopoli-Gonars della Terza corsia, lungo l'autostrada A4, Trieste-Venezia, dove giovedì è divampato un vasto incendio. Ma al momento la Procura mantiene molta prudenza sulla possibile origine del rogo.

«Non ci azzardiamo ancora a indicare quale sia stata l'origine dell'incendio», ha spiegato il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo confermando anche che «non è stata trovata al momento alcuna traccia di innesco» dell'incendio che possa far pensare a un'ipotesi dolosa che «pare molto ma molto improbabile».

La Procura ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause. Allo stato non ci sono indagati. Per ipotizzare un titolo di reato «aspettiamo l'esito dettagliato del sopralluogo dei Vigili del Fuoco». Al momento le ipotesi più probabili sono quelle di un incendio accidentale o colposo.