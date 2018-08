Dopo il pagamento, la merce non veniva consegnata: tre denunce per una truffa online

FAGAGNA - Associazione per delinquere finalizzata alla truffa. È con questa accusa che tre persone, fra i 34 ed i 49 anni, sono state denunciate, in stato di libertà, dai carabinieri di Fagagna. Gli uomini dell’Arma avevano avviato un’attività investigativa a seguito di molteplici denunce di truffa online presentate al Comando dal mese di novembre 2017 a quello di agosto 2018.

LE INDAGINI - I militari hanno raccolto convergenti elementi di responsabilità a carico dei tre soggetti, tutti residenti nel torinese i quali, dopo aver trovato su di un sito internet di vendite online individui interessai all’acquisto di parti di ricambio per motori, li traevano in inganno e si facevano accreditare somme di denaro per la compravendita, senza consegnare quanto pattuito. Le tre persone sono state denunciate, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa.