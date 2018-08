Ha deciso di fare shopping, ma senza pagare: denunciata una 27enne

MARTIGNACCO – Ha deciso di fare un ‘giro’ al Città Fiera di Torreano di Martignacco e di non pagare nulla. Così i carabinieri della stazione di Martignacco sono intervenuti al noto centro commerciale dove hanno individuato e fermato una giovane ragazza, di 27 anni, residente a Basiliano.

LA DENUNCIA - La donna, poco prima, all’interno di un supermercato e successivamente in un esercizio commerciale, aveva asportato merce per un valore complessivo di circa 200 euro. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e la 27enne è stata denunciata, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato.