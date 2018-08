Settembre Doc: nuova edizione a Latisana

LATISANA - Torna anche nel 2018 Settembre D.O.C. Latisana, l’evento di fine estate che ormai da più di 20 anni coniuga enogastronomia, cultura, musica e spettacolo in una tre giorni (dal 7 al 9 settembre ) ricca di appuntamenti che coinvolge tutto il centro storico della cittadina.

PIATTI TIPICI - I protagonisti della kermesse sono i piatti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo: un vero e proprio itinerario enogastronomico che attraversa tutto il centro città, tra piatti a base di pesce come i gamberi di fiume, le sarde in saòr e i calamari e piatti più tradizionali come il frico con gli asparagi, il salame all’aceto, gli gnocchi, la pitina, il prosciutto e lo speck di Sauris e molto altro ancora.

MUSICA E MOLTO ALTRO - Settembre D.O.C. Latisana non è solo enogastronomia ma anche musica e spettacolo. La centrale Piazza Indipendenza diventa cuore dell’intrattenimento con più di mille posti a sedere e un grande palco che ospiterà concerti e sfilate. Settembre D.O.C. Latisana è un evento poliedrico dove potrai trovare tanto buon cibo, concerti, mostre d’arte, artigianato, sport e intrattenimento per i più piccol. L’evento è organizzato dall' Associazione Pro Latisana in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

INFORMAZIONI - Associazione Pro Latisana, 0431 521550, info@prolatisana.it, www.prolatisana.it .