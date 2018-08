Fvg nella morsa del maltempo: nella notte smottamenti e allagamenti

FVG - Prosegue ancora per la giornata del 26 agosto l’allerta meteo. Come riportato in una nota della Protezione Civile dl Fvg, che ha inviato un aggiornamento ufficiale della situazione, attorno alle 7 del mattino: «Nel corso della notte celle temporalesche hanno seguitato a formarsi e ad arrivare sulla regione Fvg con rovesci di pioggia intensi (fino a 50 mm in un'ora specie nel pordenonese) e con molti fulmini. Intorno alle 2 è entrato vento da nord a 70 km orari in pianura, 80 su Lignano e per le 3.30 è entrata Bora (raffiche alle 5 a 90 km orari su Trieste), con ritardo di un paio di ore rispetto a quanto prospettato dai principali modelli di simulazione. Successivamente i rovesci hanno assunto carattere di minore intensità in pianura mentre una linea temporalesca si è sviluppata tra il mare aperto e il Monfalconese». Nel capoluogo giuliano il maltempo ha bloccato la circolazione dei treni per alcune ore, causando ritardi e cancellazioni.

MALTEMPO E DISAGI - I temporali del pomeriggio del 25 agosto hanno causato uno smottamento nel comune di Taipana lungo la viabilità che collega le località di Prosenicco e Platischis. Nella notte il fronte temporalesco che ha interessato la pedemontana pordenonese ha causato estesi allagamenti in comune di Caneva dove ha esondato il torrente Grava allagando l’intera frazione di Fratta e numerose vie comunali. Cadute di alberi si sono verificate a Palazzolo dello Stella, Polcenigo e Osoppo. Sempre a causa di alcune cadute di alberi la Protezione Civile segnala mancanza di energia elettrica nei comuni di Attimis e Nimis. ENEL sta già provvedendo al ripristino.

UOMINI AL LAVORO - In questa fase si sono attivate sul territorio 20 squadre comunali e più di 70 volontari. Per fronteggiare la situazione di crisi in comune di Caneva la Sala Operativa Regionale ha attivato i volontari dei comuni limitrofi mentre sul posto stanno già operando i funzionari della Protezione civile regionale.

EVOLUZIONE - Nelle prossime 6 ore piogge insisteranno specie verso la costa ma con intensità orarie inferiori. I rovesci di maggiore entità riguarderanno comunque bassa pianura e costa. La Bora soffierà sostenuta o forte mentre il vento in pianura tenderà ad attenuarsi.