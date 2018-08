Madre e figlio in ospedale: l'auto su cui viaggiavano in tangenziale è finita fuori strada

UDINE - Madre e figlio in ospedale dopo un incidente. Il fatto si è verificato nella serata del 25 agosto, attorno alle 19.30.

L’INCIDENTE - La donna, Z.E. di 45 anni, residente a Tarcento era alla guida di una Ford Fiesta, assieme a lei anche il figlio, un minorenne. La 45enne stava percorrendo la tangenziale in direzione nord, quando, giunta all'altezza del chilometro 130+200 ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla sede stradale e carambolando. L’auto ha finto la sua corsa contro alcuni arbusti a margine della carreggiata.

I SOCCORSI - Sulle cause dell’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia dell’Uti centrale, giunti sul posto per i rilievi del caso. Sul posto, assieme alla polizia anche i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha preso in carico i feriti e li ha accompagnati al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.