65enne stroncato da un malore: era al bar per un caffè

SEDEGLIANO - Era un’abitudine quella del caffè mattutino. E come ogni giorno il signor Adriano Del Sal, 65 anni, di Gradisca di Sedegliano, si era recato al bar. Nella mattinata del 25 agosto, però, l’ex idraulico non ha potuto assaporare il suo solito caffè. E’ stato infatti colto da un malore che non gli ha dato scampo.

IL MALORE - Erano circa le 8, quando è arrivato al bar Tartai di San Odorico, frazione del comune di Flaibano, come anticipato dal Messaggero Veneto. Aveva detto di non sentirsi molto bene. Nulla avrebbe però fatto pensare a un così tragico epilogo. Il signor Adriano è stato velocemente accompagnato al vicino pronto soccorso di San Daniele da un cliente del locale. Nonostante la corsa verso il nosocomio, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. L’uomo era molto conosciuto e da sempre attivo nel volontariato. Era in pensione da 5 anni, dopo aver ceduto l’attività al figlio che piange la sua comparsa assieme alla madre Diana e alla sorella Mara. Resta da fissare la data del funerale. Il rosario è invece previsto alle 18 di lunedì 27 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, a Gradisca di Sedegliano.