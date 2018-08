Scontro fra una Bmw e una Clio: un uomo resta incastrato fra le lamiere

LATISANA – Incidente nelle prime ore del mattino alle porte di Lignano, nel comune di Latisana. Due i mezzi coinvolti: una Bmw con targa austriaca e una Renault Clio alla cui guida c’era un cittadino albanese.

L’INCIDENTE - Erano circa le 7.45 del 26 agosto quando i vigili del fuoco del distaccamento di Lignano Sabbiadoro sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato in via Volton, alle porte del comune balneare. Particolarmente complesse per i pompieri le operazioni per estrarre il cittadino albanese che era rimasto incastrato nel suo veicolo. Entrambe le portiere del mezzo, infatti, a seguito dello scontro, erano rimaste bloccate. Assieme ai vigili del fuoco sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri di Latisana, che si è occupata dei rilievi del caso, e il personale del 118, giunto sul luogo del sinistro anche con l’elicottero partito dalla base di Campoformido.