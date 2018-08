Che tempo farà il 27 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sull'Italia, dopo il passaggio del fronte freddo, lunedì 27 agosto affluiranno in quota correnti da nord-ovest secche, stabili e progressivamente più miti, nordorientali nei bassi strati. Anche nei giorni successivi sulla regione Fvg l'atmosfera rimarrà stabile e proseguirà l'afflusso in quota di masse d'aria secche e miti.

Sceondo le previsioni dellìOsmer fvg, nella giornata del 27 agosto avremo cielo da sereno a poco nuvoloso per la presenza di modesta nuvolosità in quota, con atmosfera secca e fresca al mattino. Sulla costa e zone orientali al mattino soffierà Bora moderata, poi in calo, tornerà un po' Borino nuovamente in serata. In giornata le temperature tenderanno a risalire decisamente. In pianura si prevedono minime dai 10 ai 13 gradi e massime che arriveranno fino ai 26 gradi. Non molto diversa la situazione sulla costa con minime fra i 14 e i 17 e massime che arriveranno fino a 25 gradi.