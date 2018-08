Riapre via Poscolle, ma fino a settembre niente bus

UDINE - Via Poscolle riapre, ma fino a settembre, niente bus. La notizia arriva dalla pagina Facebook del Comune di Udine dove si legge: «Già domani, lunedì 27 agosto, verrà fatta la consegna provvisoria del cantiere dalla ditta esecutrice al Rup. Martedì ci sarà la presa in carico definitiva da parte dell'amministrazione e nella mattinata di mercoledì 29 agosto la riapertura al traffico. L'assessore alla mobilità, Loris Michelini, ha chiesto che il bus non passi fino al giorno 3 settembre per evitare che il peso dei mezzi pesanti possa creare danni, nei primi giorni, all'eccellente posa in opera» che sarà consegnata con dieci giorni d’anticipo rispetto al cronoprogramma.

VIA POSCOLLE PEDONALE - Dal canto suo l’ex assessore Alessandro Venanzi sempre attraverso i social, già nei giorni scorsi, parlando della possibile formazione di comitato a favore di una via Poscolle pedonale, che al momento si è incontrato per una prima riunione informale, il 24 agosto scorso, precisa: «Credo che via Poscolle oggi stia mostrando alla città quello che sarebbe potuto accadere in via Mercatovecchio. Speriamo che Sindaco e Giunta ne prendano atto e finalmente agiscano».