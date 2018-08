Presi i malviventi in fuga nelle campagne del Medio Friuli

CODROIPO - La loro fuga è durata poche ore. Braccati dai carabinieri, i tre uomini ricercati dalla mattinata del 26 agosto perché ritenuti responsabili di una serie di furti con spaccata nel Medio Friuli, sono finiti in manette in serata. Si tratta di tre cittadini romeni.

I FATTI - Tutto è cominciato nelle prime ore di domenica, tra le 8 e le 9. Una pattuglia dei carabinieri di Codroipo, in servizio sul territorio, proprio per la prevenzione dei furti, ha notato una Opel Astra, con targa greca, parcheggiata nella zona del greto del Tagliamento - a poca distanza da un'Audi A8 rubata nei giorni scorsi a Rivignano - e ha chiamato i rinforzi. Mentre questi sopraggiungevano - con altre pattuglie da Codroipo, Martignacco, San Daniele e dal Nucleo operativo radiomobile di Udine - l'Audi A8, con tre persone a bordo, ha lasciato il parcheggio ed è partita a forte velocità, dando vita a un inseguimento con le forze dell'ordine nella zona tra Sedegliano, Grions e Turrida. Il conducente ha però perso il controllo del mezzo e l'Audi A8 ha finito la sua corsa in un canale, rovesciandosi. I tre occupanti sono riusciti a fuggire attraverso le campagne. E proprio fra nei campi sono stati bloccati.

L’APPELLO ALLA POPOLAZIONE - Dopo la fuga dei tre, i militari dell’Arma avevano diramato un avviso alla popolazione affinché segnalasse eventuali presenze sospette. Il tam-tam sui social ha fatto il resto. Proprio un’auto di passaggio ha notato i tre in un campo. Avvisate, le forze dell’ordine sono arrivate in forze sul posto e hanno circondato i malviventi che non hanno potuto fare altro che arrendersi. Proseguono le indagini per accertare che si tratti proprio della banda ‘delle spaccate’.