Al via ‘Passons and songs’, il concorso vocale dell’estate

PASSONS - Si avvicina la data del gran finale del terzo concorso vocale ‘Passons and songs’, organizzato dalla Scuola di Musica di Passons.

L'APPUNTAMENTO È GIOVEDÌ 30 AGOSTO, alle 21, nella cornice della Fieste in Pais di Passons, nel parco festeggiamenti. La manifestazione, che ha saputo variare la propria formula per presentarsi agli iscritti in maniera sempre più coinvolgente e stimolante, quest’anno si articolerà in tre categorie: under 18, over 18 e categoria brani inediti. Alla finale, dopo una preselezione che si è svolta nella sede della Scuola di Musica di Passons, approderanno dieci concorrenti, selezionati dal direttore della scuola, Andrea Picogna, e dall'insegnante della classe di canto, Miriam Foresti. Accompagnati sul palco dalla band Italian Story (Elisabetta Cecchinel, voce, Gianluca Zavan, batteria, Riccardo Casanova, basso, Valerio Simonini, tastiere, Matteo del Fabbro, chitarra e voce), i finalisti saranno giudicati da una giuria d’eccezione composta da Simona Cois, pianista e docente, Daisy De Benedetti, cantante e docente, e Monica Mosolo, attrice e docente. I giurati decreteranno i vincitori delle varie categorie e il vincitore assoluto, che si aggiudicherà una borsa di studio.

GLI APPUNTAMENTI con la scuola di musica di Passons proseguiranno con l’Open day, durante il quale chiunque potrà visitare i locali della sede della scuola (in via Dante 34, a Passons), assistere alle lezioni aperte e agli eventi musicali organizzati per il pomeriggio di sabato 15 settembre, dalle 15 alle 19. Saranno anche presentati tutti i corsi che la scuola di musica offre a grandi e piccini. Per informazione al consultare il sito www.bandapassons.it oppure visitare le pagine sui social network.