‘Val Resia tra Natura e Gusto’: terzo appuntamento con l’iniziativa per scoprire il territorio

RESIA - La Pro Loco Val Resia insieme alla guida naturalistica Renzo Ferluga vi invita a partecipare domenica 2 settembre ad un'interessante escursione alla scoperta della Val Resia in tutti i suoi aspetti.

NEL WEEKEND sarà possibile visitare inoltre il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia, il Museo dell’Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia a Stolvizza, il Museo Ex-Latteria Sociale Turnaria di San Giorgio, per conoscere più da vicino gli aspetti ambientali e tradizionali della valle e dei suoi abitanti.

DOMENICA 2 SETTEMBRE - Passo dopo Passo alla scoperta della Val Resia attraverso i suoi sapori e saperi. Si inizierà in mattinata con una speciale colazione resiana a Stolvizza (incontro alle 9 al Bar All'Arrivo) per poi visitare il ‘Museo della Gente della Val Resia’ e il ‘Museo dell'Arrotino’, al fine di conoscere gli aspetti culturali e tradizionali della Valle. Quindi si proseguirà lungo il sentiero ‘Ta lipa pot’ nel silenzio del bosco e accanto alle acque limpide del fiume per giungere fino a Prato, dove i profumi e i sapori dei piatti della tradizione accompagneranno gliospiti ad aggiungere un altro tassello al mosaico di bellezza della splendida terra. La giornata si concluderà con un'incantevole passeggiata nel ‘Loch’ bosco di vecchie e nuove storie, ricche di personaggi, fino ad arrivare a San Giorgio per sedersi ai tavoli di un antico cortile e degustare un'ottima merenda resiana. L'escursione è adatta a tutti. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe da escursionismo. Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 29 agosto 2018.

Per info e prenotazioni: 320.8855147 | proloco.provalresia@gmail.com |