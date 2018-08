Servizio civile nazionale: anche il Comune di Osoppo aderisce con Bibiotec@mica

OSOPPO - 'Bibiotec@mica', si chiama così il progetto del Comune di Osoppo e che rientra nell’ambito del servizio civile nazionale rivolto ai giovani di età compresa fra i diciotto e i ventotto anni.

IL PROGETTO impiegherà due volontari per la durata di dodici mesi, sei giorni alla settimana, per un totale di 1400 ore. Il loro rimborso mensile ammonterà a 433,80 euro. 'Bibliotec@mica' vuole offrire, anche in occasione del prossimo anno scolastico, un supporto agli iscritti alla scuola secondaria di primo grado, estendendo inoltre tale possibilità in via sperimentale anche alle classi quarta e quinta della scuola primaria nella sola giornata del sabato.

A BENEFICIARE per prime del servizio saranno dunque le famiglie di Osoppo, che potranno essere aiutate innanzitutto nelle attività di affiancamento per i compiti a casa. Ma saranno pure promosse la lettura, con il coinvolgimento degli stessi genitori, nonché attività varie di socializzazione, creando un ambiente più accogliente per gli utenti. Verrà inoltre potenziato il servizio di wifi, mediante una linea di alta qualità e gli utenti che vorranno approfittarne avranno a loro disposizione dei tablet, che potranno essere utili agli stessi studenti per lo svolgimento dei compiti pomeridiani. E verrà allestita un’area di gioco con cuscini e sedute morbide nella sezione dedicata ai più piccoli per favorire la frequentazione delle mamme. I volontari avranno un ruolo fondamentale nella gestione di alcune attività, quali il tutoraggio scolastico, le attività con i bambini delle scuole elementari, gli eventi in biblioteca, i prestiti bibliotecari al centro anziani. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione entro il prossimo 28 settembre.

INFO - www.comune.osoppo.ud.it