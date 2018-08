Che tempo farà il 28 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sull'Italia, dopo il passaggio del fronte freddo, lunedì affluiranno in quota correnti da nord-ovest secche, stabili e progressivamente più miti, nordorientali nei bassi strati. Anche nei giorni successivi sulla regione l'atmosfera rimarrà stabile e proseguirà l'afflusso in quota di masse d'aria secche e miti.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 28 agosto avremo cielo in prevalenza sereno, probabilmente poco nuvoloso per la presenza di modesta nuvolosità al pomeriggio sui monti. Sulla costa al mattino soffierà Borino, probabilmente venti a regime di brezza in giornata. Ulteriore ripresa delle temperature, specie durante il giorno.