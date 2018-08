Incidente stradale a Gemona: tre le auto coinvolte

GEMONA - L’incrocio semaforico tra via Cavazzo e via Majano a Campagnola di Gemona nuovamente teatro di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio del 26 agosto. A rimanere coinvolte nello scontro sono state ben tre vetture.

I SOCCORSI - I conducenti dei mezzi avrebbero riportato delle ferite giudicate lievi e sarebbero stato accompagnati in ospedale per alcuni accertamenti precauzionali. Quattro le ambulanze giunte sul posto. Assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco e ai carabinieri della locale stazione che si sono occupati degli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dell’incidente.