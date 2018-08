Completamente ubriaco insulta e minaccia i clienti del bar: arrestato un 50enne

VILLA SANTINA – Resistenza, minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono queste le ipotesi di reato a carico di un 50enne, con precedenti, arrestato dal corpo di polizia locale dell’Unione della Carnia nei giorni scorsi.

MINACCE E INSULTI - Gli agenti sono intervenuti a seguito della richiesta dei dipendenti del Bar Moderno, nel centro di Villa Santina. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, si è reso responsabile di diversi episodi di disturbo al personale e ai clienti del locale. Alla vista delle divise la situazione non è cambiata: il 50enne ha continuato imperterrito con insulti e minacce rifiutando, inoltre, di farsi identificare. Come se non bastasse, ha anche colpito uno degli agenti di polizia.

L’ARRIVO DEI SANITARI - Vista criticità della situazione è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario. Non è andata meglio ai paramedici: aggrediti verbalmente, dal 50enne che ha anche tentato un’aggressione fisica.

L’ARRESTO - Portato alla sede della municipale ha continuato ancora con minacce, offese e tentativi di violenza, costringendo gli agenti ad arrestarlo per tutti i reati commessi. Il 50enne è stato così posto in custodia nella cella di sicurezza del comando della compagnia carabinieri di Tolmezzo. Nella mattinata successiva, il pubblico Ministero ha convalidato l’arresto, disponendo contestualmente, in attesa del completamento delle indagini, la liberazione dello stesso, che passati gli effetti dell’alcool si era calmato.