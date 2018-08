Joe 50th B-Day party: Bastianich festeggia gli ‘anta’ a Cividale

CIVIDALE - «Questo 2018 è un anno davvero speciale per me. A settembre compio 50 anni e ho deciso di festeggiare questo importante traguardo insieme a tutti voi, a Cividale del Friuli, tra i miei vigneti di famiglia». firmato Joe Bastianich. Già, quest'anno Bastianich raggiungerà il traguardo degli’anta’ e ha deciso di festeggiare questo speciale compleanno, in un evento aperto al pubblico, tra i suoi vigneti di famiglia a Cividale del Friuli.

BUON CIBO E MUSICA - «Ci saranno i must della cucina americana preparati da Orsone (via Darnazzacco, 63 Cividale del Friuli), i vini della Bastianich Winery , birra , musica live e tanta voglia di fare festa insieme». L’appuntamento è per sabato 15 settembre, dalle 18.30. Per ragioni di sicurezza i posti saranno limitati ma l’ingresso libero. Per registrarsi, basta cliccare qui.

Per maggiori info: 0432.732053 | info@orsone.com