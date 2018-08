Il Comune di Udine dichiara guerra alle zanzare: al via gli interventi di disinfestazione

UDINE - A partire dal 27 agosto e nel corso dei prossimi giorni, come si legge sulla pagna Facebook del Comune di Udine «verranno effettuati gli interventi di disinfestazione della zanzara tigre nei parchi e nei cimiteri della città».

IL 27 AGOSTO - Si comincerà stasera, oltre che nei cimiteri, anche nei parchi Ilaria Alpi di via Melegnano e ad ai Giardini del Torso in via del Sale a partire dalle 19.

IL 29 AGOSTO - La sera di mercoledì 29 seguiranno i Giardini Ricasoli (in piazza Patriarcato), il parco del Castello, il parco Pascoli (in via Dante Alighieri), il parco Ambrosoli (in via Cairoli e via Tomadini), Il Parco Baden Powell (in via Duchi D'aosta) l'area verde tra via Carducci e via Gorghi e l'area verde attrezzata Giorgini di via Colugna.

PRECAUZIONI - «Si informa la popolazione residente nelle aree adiacenti - si legge ancora - che sarà tenuta a osservare le seguenti precauzioni: durante il trattamento rimanere al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; proteggere verdura e alberi da frutto con teli di plastica; provvedere, a trattamento ultimato, alla pulizia di eventuali mobili e suppellettili e giochi per i bambini lasciati all'aperto. I trattamenti proseguiranno nelle altre aree verdi della città nei giorni successivi tenendo in considerazione l'evoluzione delle previsioni meteorologiche».