Colto da un malore mentre è a casa: 45enne trovato morto 10 giorni dopo

POVOLETTO - Abitava da solo Manolo. Un decina di giorni fa è stato colto da un malore. Il suo corpo ormai esanime è stato trovato nella casa di Povoletto, nella frazione di Grions del Torre, nella mattinata del 27 agosto. Manolo Beltrame, aveva solo 45 anni.

IL CORDOGLIO - Dopo il ritrovamento dell'uomo sul posto sono intervenuti i carabinieri di Remanzacco e i vigili del fuoco, che hanno però potuto solo constatare il decesso che come detto, secondo le prime informazioni, risalirebbe a una decina di giorni fa. Dipendente della Tecness è descritto come persona onesta e precisa, come anticipato dal Messaggero. La notizia si è diffusa velocemente nel paese, lasciando tutti increduli. Il 45enne, che da sempre viveva a Grions, era quindi molto noto e stimato da tutti.