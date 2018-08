UDINE - Serata speciale per i Mercoledì dei Sarpi targati Glass. Gli ‘spadellatori’ di Carpacco saranno infatti protagonisti a Udine e pronti per preparare Frico e polenta per tutti nel chiosco esterno in occasione di un’imperdibile ‘Frico night’.

MUSICA - Durante la serata, però, non mancheranno musica e colori: su un palco è in programma la festa dei Power Flower e sull’altro il grande spettacolo degli Hard Lemon.