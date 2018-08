Udine: Friuli Doc torna ad animare via Aquileia

UDINE - Divertimento non-stop, in via Aquileia, in occasione di Friuli Doc. Ormai è ufficiale. Dopo lo stop che non poche polemiche ha sollevato nella passata edizione, la kermesse tornerà ad animare uno dei borghi più caratteristici della città. La manifestazione tornerà ad essere però orfana di piazza Primo Maggio. Resta ancora da capire quali stand saranno ospitati ma secondo quanto anticipato dal Messaggero Veneto potrebbe trattarsi degli austriaci che sarebbero pronti a tornare dopo 10 anni di assenza. Intanto quel che è certo è il programma messo a punto per i più piccoli nella tre giorni, dal 13 al 16 settembre prossimi,

IN VIA AQUILEIA - Durante le giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre divertimento non-stop con il fitto programma d’intrattenimento proposto da Bianconiglio Playland & Cafè. Le attività, che animeranno la nuova location di via Aquileia dalle 10 alle 20, comprenderanno letture animate, giochi di gruppo e della tradizione, laboratori creativi, truccabimbi e giochi di prestigio. Sabato 15 alle 17, appuntamento con il Cappellaio Matto e tutti i personaggi di Alice in Wonderland, che dalle 18.30 saranno disponibili per scattare una foto ricordo in compagnia della mascotte Bianconiglio. La serata si chiuderà con uno speciale spettacolo di magia che avrà inizio alle 20.

LUDOBUS IN VIA AQUILEIA E LUDOTECA - Con il suo carico di giochi, il magico furgone del Ludobus farà tappa in via Aquileia sabato 15 e domenica 16 dalle 11 alle 13. Le attività proposte spazieranno dall’animazione ai giochi di movimento, accanto a quelli tradizionali. In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno al coperto presso la Ludoteca comunale di via del Sale 21 (adiacente al Giardino del Torso). Con qualsiasi tempo, divertimento assicurato in Ludoteca grazie al ricco programma di ‘Giochi per tutti i gusti e tutte le età’. Lo spazio comunale resterà aperto giovedì 13 dalle 9 alle 12, venerdì 14 e sabato 15 settembre dalle 15 alle 18. Negli orari di apertura in Ludoteca saranno disponibili un fasciatoio e uno spazio per l’allattamento.

50 APPUNTAMENTI - Saranno una cinquantina gli appuntamenti all’insegna della cultura del buon cibo e del divertimento dedicati alle famiglie con bambini programmati nell’arco della prossima edizione di Friuli Doc, che si terrà a Udine dal 13 al 16 settembre. La quattro giorni friulana si presenta con un vasto cartellone di iniziative gratuite, proposte per tutti i gusti, che spaziano dai laboratori di cucina e quelli sulla natura, ai giochi di puro svago e divertimento. La nuova mappa dei luoghi della festa prevede una grande area gioco aggiuntiva in via Aquileia e una postazione d’intrattenimento per bambini in piazza Venerio, oltre alle consuete in via Mercatovecchio, Largo Ospedale Vecchio e presso la sede della Ludoteca in via del Sale. «Friuli Doc è una manifestazione a misura di famiglia – commenta Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine. - Ai bambini e alle loro famiglie saranno dedicati alcuni spazi esclusivi della città e un articolato calendario di intrattenimento e laboratori, tutti gratuiti. Attraverso il gioco possiamo trasmettere messaggi importanti alle nuove generazioni. Per questa ragione, durante tutta la manifestazione, anche i più piccoli avranno numerose opportunità per imparare a conoscere il cibo di qualità del Friuli Venezia Giulia e non solo, attraverso laboratori e attività ludiche».