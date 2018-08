Paura a Pocenia per un'auto a fuoco in un garage. Le fiamme hanno raggiunto la casa

POCENIA - L’auto prende fuoco e le fiamme si estendono a parte della casa. Paura a Pocenia. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco: una squadra del distaccamento di Cervignano e due mezzi dalla sede centrale di Udine.

L’INCENDIO - L’allarme è scattato alle 9.15 del 28 agosto, in una villetta che si trova in via vicolo chiuso, al civico 2, a Pocenia. Le fiamme sono scaturite da un'autovettura (che è andata completamente distrutta) parcheggiata nell'autorimessa della casa. Il fuoco si è però esteso anche alle strutture dell'immobile, in particolare al solaio di separazione fra il garage e il piano superiore, tanto che una delle camere da letto è stata dichiarata inagibile. Quando si è sviluppato l'incendio, in casa si trovavano una signora con due figlie di 14 e 18 anni, nessuna delle tre ha riportato conseguenze. Al vaglio ora le cause che hanno provocato il rogo.