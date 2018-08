Dolore cronico: a Latisana le infiltrazioni si fanno con la guida della Tac

LATISANA - Il dolore cronico affligge circa un italiano su quattro secondo un'autorevole analisi epidemiologica e spesso si presenta come mal di schiena. La causa della lombalgia è il più delle volte un'infiammazione delle articolazioni zigoapofisarie, che porta a conseguenze invalidanti per il dolore e per l'inabilità lavorativa e la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni quotidiane che di norma comporta. Un'opzione terapeutica per questa patologia prevede l'infiltrazione di piccolissimi dosaggi di cortisone nelle o in prossimità di tali articolazioni della schiena.

PATOLOGIA - Nel presidio ospedaliero di Latisana sono visitati ogni anno numerosi pazienti affetti da tale patologia, soprattutto all'inizio e durante la stagione estiva, poiché si tratta spesso di operatori impegnati nell'ambito del turismo nella vicina Lignano, sottoposti a lavori gravosi per la schiena e che hanno la necessità di essere nel pieno delle forze per affrontare l'impegno costante della stagione estiva in maniera proficua.

UNICO - L’ospedale di Latisana, unico nella Regione Friuli Venezia Giulia, prevede che tali infiltrazioni siano eseguite sotto guida Tac, con i vantaggi di una localizzazione millimetrica del bersaglio a fronte di una quantità di radiazioni utilizzate particolarmente esigua. Tutto ciò è reso possibile dal connubio tra la medicina del dolore aziendale - Rym Bednarova - e la radiologia ospedaliera, diretta da Stefano Meduri. Questa tecnica viene considerata particolarmente innovativa e utile soprattutto per i pazienti che manifestano alterazioni della colonna vertebrale o per sovrappeso.