Controlli della polizia alla Cavarzerani: 30 persone accompagnate in Questura per l'identificazione

UDINE - Nuovo controllo della polizia all’ex caserma Cavarzerani. La Polizia ha eseguito nella mattinata del 28 agosto un nuovo controllo nel principale centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Udine. Si tratta di un monitoraggio di routine, come ne vengono effettuati frequentemente. Nella struttura sono attualmente ospitati circa 500 migranti, ma la capienza ordinaria è di poco superiore alle 300 presenze.

LA FRIULI - Altri 80 richiedenti asilo sono ospitati all'ex caserma Friuli di Udine. Tra gli ospiti controllati, 30 non erano ancora stati identificati dalle forze dell'ordine e sono stati accompagnati in Questura per essere sottoposti alle pratiche di fotosegnalamento. Gli stranieri, tutti cittadini pachistani, hanno fatto richiesta di asilo politico in Italia. I controlli nella struttura sono eseguiti periodicamente dalle forze dell'ordine per monitorare le presenze dopo che nelle ultime settimane sono ripresi i flussi in entrata di migranti; 25 quelli registrati solo nelle ultime ore. Contrariamente a quanto avveniva in passato, i migranti non arrivano a Udine valicando le frontiere della provincia, da Tarvisio e Cividale, ma seguono principalmente la rotta balcanica.