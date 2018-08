Ciclista muore dopo essersi scontrato con un mezzo agricolo

PREMARIACCO - Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di martedì 28 agosto, in località Casali Potocco, all’altezza del Ponte romano, a Premariacco. Un ciclista si è scontrato con un mezzo agricolo perdendo la vita durante il trasporto in ospedale. Si tratta di un 40enne di cui non si conoscono ancora le generalità.

La chiamata di soccorso, alla centrale Sores è arrivata alle 18.03. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, che si sono prodigati per limitare le conseguenze dello scontro, per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Come detto è morto poco dopo il sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.