Brucia una lavanderia self-service a Lignano City

LIGNANO SABBIADORO – Un incendio si è sviluppato una lavanderia self-service al piano terra del complesso condominiale ‘City Garden’, in viale Europa, a Lignano Sabbiadoro. Il fatto è avvenuto alle 18 di martedì 28 agosto. Sposto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro e del distaccamento di Cervignano del Friuli.

Il fuoco si è sviluppato dal quadro elettrico installato in un locale di pertinenza della lavanderia al piano interrato dell'immobile. Il fuoco ha generato molto fumo, che fortunatamente non ha raggiunto altri locali. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento il focolaio, hanno anche provveduto all'evacuazione dei fumi mediante appositi motoventilatori. Non si sono verificati danni alle strutture ma solo alle apparecchiature e agli impianti.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale intervenuto ha provveduto allo smassamento del materiale combusto e alle verifiche impiantistiche che hanno interessato anche altri locali.