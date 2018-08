Uomo soccorso a ridosso della fermata del bus di via Cividale

UDINE – Un uomo di 52 anni, residente a Udine (D.V. le sue iniziali) è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di martedì 28 agosto, in via Cividale. Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, il pedone si sarebbe accasciato in prossimità della fermata dell’autobus, all’altezza del civico 329.

L’uomo è stato soccorso alle 18.03dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e portato in ospedale con politraumi. Ancora da chiarire l’esatta dina mica dell’accaduto, sui cui sono al lavoro anche i carabinieri di Udine.