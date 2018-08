Ciclista 48enne cade e perde i sensi: elitrasportato all'ospedale di Udine

VERZEGNIS - Un 48enne di Udine è stato elitrasportato al pronto soccorso del nosocomio friulano dopo una brutta caduta in bici. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 28 agosto, in località Chiaulis, nel comune di Verzegnis. La chiamata al numero unico, 112, è arrivata poco dopo le 17. Dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118.

L'INCIDENTE - L’uomo era assieme a un amico, anche lui a bordo di una due ruote, quando lungo la strada che stavano percorrendo hanno incrociato un’automobile che stava arrivando in senso opposto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso, il primo ciclista ha frenato bruscamente per evitare l’auto, il 48enne, che si trovava dietro, ha inchiodato cadendo a terra e sbattendo la testa.

I SOCCORSI - Nonostante il cassetto protettivo l’uomo ha perso i sensi. Quando sono giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato il ferito e lo hanno portato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elicottero partito dalla base di Campoformido.