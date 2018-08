UDINE - Apre il Mercato coperto di Campagna Amica Udine. Il taglio del nastro è in programma alle 10.30 di sabato 1 settembre in via Tricesimo 2, a pochi passi da piazzale Chiavris. Saranno presenti tra gli altri l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Zannier e il presidente regionale di Coldiretti Michele Pavan. «Aggiungiamo un solido tassello nel percorso che da anni perseguiamo per la crescita dell’agricoltura e la tutela del vero made in Italy», sottolinea Gino Vendrame, presidente provinciale Coldiretti Udine, nel rilevare anche «l’elevato valore sociale» dell’iniziativa.

IL MERCATO COPERTO, che si aggiunge alle varie altre iniziative settimanali all’aperto, è strutturato per essere un punto fisso di vendita diretta rispetto ai temi legati al cibo, alla sana alimentazione, alla tutela del territorio rurale, al turismo in campagna e alla salvaguardia dell’ambiente. Ma negli spazi interni verranno anche organizzati eventi socio-culturali e mediatici, laboratori didattici e formativi, momenti di informazione, iniziative di intrattenimento, show-cooking per la promozione delle tipicità locali, occasioni di incontro e dibattito con le istituzioni, la società civile e la comunità, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’agricoltura, del turismo rurale e della rete delle aziende e degli agriturismi di Campagna Amica. Nel Mercato di Campagna Amica ci sono 24 postazioni di vendita diretta destinate ai produttori (in parte anche fornite di banco frigo), l’info point e l’area eventi. È prevista l’apertura al pubblico per tre giorni a settimana (martedì, venerdì, sabato) con orario 8-14. Inoltre, per permettere la massima espansione dell’attività di vendita dei produttori presenti al Mercato, sono in essere le collaborazioni con due giovani realtà locali che operano in materia di consegne a domicilio attraverso portali/vetrine web di gestione degli ordini: Soplaya, per facilitare le forniture BtoB (ristoranti, agriturismi, altri punti vendita), e Orto in Tasca, per forniture BtoC (gruppi di acquisto, consumatori finali).