Circolare! Via Poscolle riaperta al traffico

UDINE - A quasi tre mesi dall’inizio del cantiere, la centralissima via Poscolle è stata ufficialmente riaperta. Un'apertura che, come era stato chiesto dai commercianti, è avvenuta con un po’ di anticipo (una decina di giorni circa) rispetto all’originale cronoprogramma.

NO AI BUS - Come già anticipato nei giorni scorsi, si tratta, al momento (e fino al tre settembre), di un’apertura parziale che esclude gli autobus. I mezzi pubblici infatti continueranno a seguire il percorso alternativo di questi mesi. Una scelta voluta dall’assessore alla mobilità, Loris Michelini, «per evitare che gli autobus possano creare danni, nei primi giorni, all'eccellente posa in opera». Lungo via Poscolle la ditta appaltatrice ha infatti scelto di utilizzare una resina nella realizzazione dell’opera. Una novità.

PEDONALE - Intanto i cittadini, vigili attenti, hanno apprezzato quella via, generalmente piuttosto trafficata, senza automobili. E’ nata anche l’idea di pedonalizzarla, almeno parzialmente, e con essa anche un comitato promotore. Resta da capire la fattibilità della cosa. Intanto via i tavolini (a cui molti stavano iniziando ad abituarsi) e ben tornate auto.