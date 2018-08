Scontro auto-ciclomotore a Udine: ferito un 46enne

UDINE – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 agosto a Udine, all’intersezione tra via Bernardinis e via Bidernuccio. A restare ferito è stato un 46enne residente a Reana del Rojale che viaggiava in sella a un motociclo Piaggio.

Come riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul luogo per i rilievi del caso, il mezzo a due ruote percorreva via Bernardinis diretto verso la periferia quando all’intersezione con via Bidernuccio è stato urtato da una Fiat 600 guidata da un uomo classe 1948 di Pagnacco.

Il 46enne è finito a terra ed è stato costretto a farsi soccorrere dal personale del 118, che ha provveduto a trasportarlo per accertamenti al Pronto Soccorso.