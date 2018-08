Gsa, oltre 100 punti nella prima amichevole precampionato

GEMONA DEL FRIULI - Scoppiettante prima uscita stagionale della Gsa Udine che, nell'ormai tradizionale vernissage di Gemona del Friuli, ha battuto martedì sera una solida e mai doma Virtus Padova, in cui militano gli ex Piazza e Ferrari, per 108 a 57 (32-14, 26-18, 30-9, 20-16 i parziali dei quarti). La prestazione dei bianconeri è stata accolta con grande entusiasmo dal numeroso pubblico che ha riempito il piccolo impianto del centro pedemontano ben oltre la capienza della sua tribuna.

Pur trattandosi della prima uscita stagionale, dopo appena una decina di giorni di preparazione, i bianconeri hanno già dato risalto a qualche tratto saliente del gioco che sarà impresso da coach Cavina in questa nuova stagione: difesa aggressiva subito sulla rimessa avversaria da fondo campo e circolazione della palla in attacco, con veloci ribaltamenti di lato, per liberare il tiratore sulla linea da tre punti.

Non sono mancati spunti interessanti nemmeno da parte dei singoli: Cortese è già sembrato un laser con il suo tiro da tre punti, Powell un fattore sotto canestro per forza fisica e talento, Penna e Spanghero due playmaker ispirati e veloci e con il secondo anche ottimo tiratore da tre punti. Rivedibili i due lunghi Pellegrino e Mortellaro apparsi, soprattutto il primo, ancora in cerca della forma fisica migliore, la nuova guardia Simpson si è fatta notare sia come costruttore di gioco in affiancamento o sostituzione del playmaker, sia come tiratore (anche se alla memoria rimane una schiacciata spettacolare nel finale di match).

Venerdì e sabato sera, al Lignanobasket – BH cup, la Gsa Udine avrà modo di testare il suo stato di forma contro avversari di caratura più elevata, a partire dalla neopromossa in A Trieste che sfiderà alle ore 21.15.