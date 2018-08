Gli eventi in programma giovedì 30 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Cinema all’aperto

Ultimo, imperdibile appuntamento della stagione con il cinema all’aperto: sul grande schermo del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio domani giovedì 30 agosto alle 21.15 Mission: Impossible - Fallout, sesto, esplosivo capitolo della saga, con Ethan Hunt - interpretato come sempre da un Tom Cruise in perfetta forma - e il suo team in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. In caso di maltempo, la proiezione si terrà al cinema Centrale alle ore 21.30 (via Poscolle, 8).

Incontri con l’autore e con il vino

Tre metri sopra il cielo è stato un fenomeno unico, che ha superato i confini editoriali per entrare nel vissuto di chi lo ha letto. E, adesso, dopo Ho voglia di te, i protagonisti Babi, Step e Gin tornano a raccontarci la loro storia in Tre volte te (Casa Editrice Nord), l’ultimo romanzo di Federico Moccia, che l’autore presenterà giovedì 30 agosto alle 18.30 al Palapineta agli "Incontri con l'Autore e con il vino" di Lignano. Come sempre, la presentazione del libro sarà accompagnata da un grande vino del territorio: giovedì 30 agosto l’Azienda del Poggio di Villalta di Fagagna (Ud) proporrà in degustazione il Vulpes Alba. Realizzato con uve di Friulano e Pinot Bianco, è un vino di notevole equilibrio e struttura, color giallo paglierino chiaro, con un «bouquet» intenso e di fascino, un carattere floreale e fruttato, speziato e vanigliato.

‘Passons and songs’

L’appuntamento è per il 30 agosto, alle 21, nella cornice della Fieste in Pais di Passons, nel parco festeggiamenti. Info, qui.

Festival Lignant Noir

Il 30 agosto, alle 10, in Biblioteca si terrà l’incontro, aperto a tutti, dal titolo ‘Perché leggere il noir oggi’: relatori saranno i docenti universitari Sergia Adamo (Università di Trieste), Silvia Contarini (Università di Udine) ed Elvio Guagnini (Università di Trieste), che converseranno insieme con Cecilia Scerbanenco di questo genere letterario che, anche negli anni più recenti, sta registrando un notevole successo ed è particolarmente apprezzato dai lettori. Maggiori info, qui.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui.