La Procura apre un'inchiesta sulla morte di Luca Di Lazzaro

UDINE - La Procura di Udine ha aperto un fascicolo sull'incidente stradale in cui nella serata del 29 agosto, a Casali Potocco di Premariacco, ha perso la vita il maresciallo Luca Di Lazzaro. Lo conferma il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, spiegando che nei prossimi giorni il suo ufficio disporrà l'autopsia in forma garantita sul corpo della vittima. Il conducente del mezzo agricolo con cui si è scontrato Di Lazzaro è stato iscritto nel registro degli indagati, "come atto dovuto", ha riferito il Procuratore.

L'INCIDENTE - I due mezzi, il trattore e la bicicletta su cui viaggiava il vicecomandante della stazione Carabinieri di Remanzacco, sono stati posti sotto sequestro. La Procura attende il deposito dell'informativa sulla dinamica del sinistro prima di decidere se disporre anche una consulenza per ricostruire l'accaduto. Il fratello della vittima ha fatto sapere di avere "nominato dei professionisti di parte per dare corso agli accertamenti anche irripetibili che dovranno essere fatti sia sui luoghi che sulla salma». Gli esperti incaricati dalla famiglia, ha fatto sapere in una nota il consulente del lavoro, Simone Tutino, hanno effettuato oggi "un primo sopralluogo nel punto del sinistro".