502^ Antighe Sagre des Campanelis torna a Nimis

NIMIS - E’ tempo di Antighe Sagre des Campanelis. L’evento, nel 2018 raggiunge la 502^ edizione. Ecco il programma completo dell'evento.

VENERDÌ 31 AGOSTO - Si comincia venerdì 31 agosto con i chioschi che apriranno alle 18.30. Alle 19 sarà la volta dell’inaugurazione della 502^ edizione. Alle 19.30 si comincia subito con la gara di briscola a coppie. Alle 21 tutti in pista con il gruppo Nicola Straballo band.

SABATO 1 SETTEMBRE - Sabato i chioschi apriranno alle 18.30 e la serata proseguirà, alle 21, con la musica degli Exes.

DOMENICA 2 SETTEMBRE - Domenica si comincia al mattino con i chioschi che aprono i battenti alle 9.30. Alle 11 è invece in programma la Santa Messa per i donatori di sangue della sezione di Nimis. Nel pomeriggio, dalle 14, appuntamento con la 10^ rassegna internazionale di fisarmoniche dell'Alpe Adria e fino alle 18 a disposizione il mercatino di libero scambio per bambini. Dalle 17.30 è prevista l'esibizione del gruppo DanceArea. In programma anche la degustazione di vari tipi di Refosco. In serata, alle 20.30, di nuovo musica con l'orchestra Leaders.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE - Il secondo fine settimana comincia venerdì 7 settembre. si comincia alle 18.30 con l'apertura dei chioschi. Alla stessa ora prenderà il via anche la gara «Al ven e nus tente odor di polente». Gli appuntamenti proseguono alle 19 con la premiazione del concorso "barcons in rose». Alle 19.30 ancora una gara di briscola a coppie. Poi si balla, dalle 20.30, con Petris e i solisti friulani.

SABATO 8 SETTEMBRE - Il secondo sabato a calendario apre alle 11 con la Santa Messa. I chioschi capiranno alle 9.30. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, in programma i laboratori creativi. mentre alle 16 animazione per i più bimbi. La sera, dalle 19, sarà in concerto la banda di Vergnacco. Alle 21 si balla con il gruppo Novanta. Alle 23.30 spettacolo pirotecnico.

DOMENICA 9 SETTEMBRE - La giornata conclusiva prenderà il via alle 9.30 con l’apertura dei chioschi. Alle 10, il 9° raduno di auto e moto d'epoca. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. A mezzogiorno spazio alla degustazione della birra artigianale. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, ancora laboratori creativi e lo spettacolo di magia con il mago Deda. Alle 18 appuntamento con il tradizionale palo della cuccagna. Alle 21 musica per tutti con l'orchestra Renè.