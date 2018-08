Fagagna: al via la 128^ edizione dei ‘Festeggiamenti Settembrini’

FAGAGNA - Dal 31 Agosto al 9 Settembre tornano per il 128° anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Ogni sera grandi eventi e ottimo cibo, i chioschi saranno aperti dalle 19 e le domeniche anche a pranzo con grigliate, frico, specialità a base d’asino, formaggi e tanto altro ancora, con possibilità di asporto. Presso la Corte del Municipio sempre disponibili posti a sedere al coperto. Ecco il programma dell'evento.

VENERDI' 31 AGOSTO

19 ‘4te Stafète dai Mùs’

20.30 Presentazione squadre U.S. Pro Fagagna – Collinare Basket

22 Cover band ‘Bacco X Bacco’ a seguire ‘Party Time Summer Tour’

SABATO 1 SETTEMBRE

19 AperiFern ‘Dance First Think Later’ a cura del Gruppo Fern

21 Bobby solo in concerto a seguire in consolle Dj Alex B.

DOMENICA 2 SETTEMBRE

9 ‘Espressioni Artistiche’ Rassegna d'arte – Fiera mercato – ‘Cianfrusaglie e Carabattole’

9 ‘CollinBici’ Ritrovo per il giro turistico guidato (adatto a tutte le età)

9.30 Partenza – in coll. con Cooperativa Sprint

10 ‘1 Ape Raduno’ - in coll. con Ape Club Pantianicco

15.30 Concerto del ‘Complesso Bandistico di Fagagna’

16.30 128esima Corsa degli asini

19 Aperitivo in piazza al Cicci's Chiosco

21 Grande orchestra spettacolo D'Animos Band

GIOVEDI' 6 SETTEMBRE

12 Partenza 1^ Tappa del 54° Giro Ciclistico della Regione FVG

20 ‘DegusTiAmo Fagagna’ Serata di degustazione prodotti fagagnesi in abbinato a vini regionali. In collaborazione con Assoenologi FVG. (su prenotazione – 15 euro)

VENERDI' 7 SETTEMBRE

18.30 Inizio Free ‘Open Mic’ Mirofono aperto a tutti i rapper emergenti (con preiscrizione-3471331102)

21 ‘Street Party’ Hip-Hop & Reggaeton Party con Dj Susy & The CandyS – Gergo Morales in Live Dance Crew Outbreak Special Guest della serata Miguel Selekta

SABATO 8 SETTEMBRE

10 Convegno ‘La Via Crucis di Ciconicco

18 Inaugurazione della Mostra

19 Esibizione della scuola di ballo New Life Center

20 Folketitrai... 35 Anni di Storia Serata con tanti ospiti speciali

20.45 Sfilata Moda sotto le stelle

23 Grande Serata con Dj Gigi L'altro – Gigi D'Agostino Tribute Show

DOMENICA 9 SETTEMBRE

10 Esposizione auto Alfa Club Majano-Club ‘Mezzo Mille’ Udine

15.30 41esimo Palio di borghi

19 Aperitivo al Chiosco ‘ex Alpino’ con Dj set

21 Grande chiusura festeggiamenti con l'orchestra Anna Maria Allegretti