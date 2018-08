Artigianato protagonista a Friuli Doc 2018

UDINE - La XXIV edizione di Friuli Doc si prepara a essere non solo una grande festa dei sapori, ma anche dei mestieri. Riflettori puntati, dunque, sulla tradizione artigiana della nostra regione che rappresenta il saper fare e il gusto friulano. Non una semplice vetrina nostalgica, ma l’esposizione di una produzione che riprende gesti antichi, oggi spesso trasformati dall’incontro con l’innovazione, che spiega come nascono oggetti di autentica qualità. «Friuli Doc rappresenta un’occasione unica di promozione per l’artigianato locale – afferma Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine. - La collaborazione tra amministrazione e associazioni di categoria è fondamentale per tutelare e valorizzare una produzione identitaria del nostro territorio con l’obiettivo di un ritorno non solo economico, ma anche di immagine. L’artigianato – sottolinea l’assessore - rappresenta un patrimonio di conoscenze di inestimabile valore che, attraverso manufatti e prodotti, racconta la nostra regione e la natura della nostra gente».

CONFARTIGIANTO - «Confartigianato-Imprese Udine torna a Friuli Doc con lo stesso entusiasmo di sempre - aggiunge Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Udine –. Se possibile, quest’anno, rinvigorito grazie al fatto che in via Vittorio Veneto non saremo soli ma insieme a Cna. Friuli Doc rappresenta un’importante vetrina per l’artigianato del nostro Friuli, un appuntamento al quale Confartigianato-Imprese Udine ha continuato sempre a dare il suo contributo, convinto, non ultimo acquistando nuovi stand che abbiamo inaugurato la scorsa edizione con soddisfazione delle imprese e apprezzamento del pubblico. Quest’anno ci apprestiamo alla kermesse con ancor maggiore motivazione. Insieme a Cna vogliamo dare un segnale: di unità dell’artigianato che è la spina dorsale di questo nostro Paese. La faccia bella di un’Italia ferita, cui ci sentiamo più vicini che mai».

RITORNO ALLE ORIGINI - È un ‘ritorno alle origini’ entusiasta, quello della CNA, a una delle manifestazioni che più valorizzano il mondo dell’artigianato locale. «Dopo tanti anni siamo di nuovo presenti e partecipi attivamente, assieme gli amici della Confartigianato, all’evento più atteso della nostra città - dichiara Nello Coppeto, presidente regionale di CNA –. Offriremo ai nostri associati, ospiti di spazi dedicati, la possibilità di aderire alle iniziative di Friuli Doc affinché diano dimostrazione pratiche, dal battirame all’orafo, della propria attività e testimonianza diretta dell’importante ruolo dell’artigianato».

CASETTE ESPOSITIVE E ARTIGIAN –LAB . Dal 13 al 16 settembre via Vittorio Veneto tornerà a essere la via dell’artigianato con la mostra-mercato delle produzioni artigianali regionali. Ceramica, legno, agroalimentare tipico e artigianato creativo: tra le numerose casette espositive saranno presentati i prodotti caratteristici del territorio. In via Stringher 12/C, invece, sarà allestito ARTIGIAN-LAB, uno spazio dedicato a laboratori e dimostrazioni di mestiere rivolto a grandi e piccini. Guidati dall’esperienza di abili artigiani, i visitatori potranno cimentarsi, nella creazione di piccoli progetti di artigianato. La partecipazione ai workshop è libera, ma con posti limitati. Per informazioni friulidoc@uaf.it. Entrambe le iniziative sono organizzate da Confartigianato – Imprese Udine e CNA FVG grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTIGIAN-TOUR - Dopo il successo degli scorsi anni, per la XXIV edizione di Friuli DOC Confartigianato-Imprese Udine organizza due speciali Artigian-TOUR, in lingua tedesca e in lingua friulana alla scoperta del Friuli, dei suoi saperi e sapori. Due originali passeggiate-racconto tra le vie di Udine, per approfondire il tema dell’artigianato durante la kermesse enogastronomica tra curiosità, aneddoti, visite in bottega e tra le casette espositive. La visita guidata in tedesco, dedicata ai turisti in visita a Udine, si terrà sabato 15 settembre alle 11; appuntamento, invece, a domenica 16, sempre alle 11, per il tour in lingua friulana, in compagnia di Claudio Moretti, poliedrico attore friulano che regalerà più di qualche risata. Ciascuna visita avrà la durata di circa 2 ore e non mancheranno dimostrazioni, curiosità, assaggi e degustazioni. La partenza è prevista dalla Loggia del Lionello (Piazza Libertà) e per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo friulidoc@uaf.it.