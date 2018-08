GO!Bike Tour alle Grotte di Villanova

LUSEVERA - Proseguono gli eventi estivi alle Grotte di Villanova, per scoprire mondo ipogeo e l'Alta Val Torre, immersa nella natura incontaminata. Domenica 2 settembre, i protagonisti della giornata saranno i ragazzi di GO!Bike Tour, che, alle 9, partiranno dal parcheggio delle grotte per una pedalata ecologica e rilassante alla scoperta di scorci inattesi e degli angoli più caratteristici. «Si tratta di un progetto – spiegano i fondatori di Go!Bike Tour, Michele Presot e Luca Angelini - basato esclusivamente sul turismo, che può portare benefici al territorio. L’intento è predisporre accordi con strutture già esistenti per far diventare i nostri clienti anche i loro, promuovendo così i prodotti tipici e le aziende locali».

GO!BIKE TOUR proporrà un'escursione su due ruote per scoprire le bellezze paesaggistiche e sotterranee della zona, in collaborazione con le strutture già presenti e a bordo di comode city-bikes. «La pedalata – assicurano gli organizzatori - sarà alla portata di tutti (con possibilità di noleggiare anche la bicicletta) e si snoderà tra il borgo di Vigant e la chiesetta della Santissima Trinità di Monteaperta. Non mancherà un gustoso pranzo con piatti locali e la visita alla Grotta Nuova». Per informazioni, costi e prenotazioni (anche delle biciclette) contattare Michele Presot al numero 320-0703790 oppure scrivere a info@gobiketour. A partire dal mese di settembre, inoltre, entrerà in vigore l'orario autunnale per visitare il percorso turistico. La Grotta Nuova sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 (ultimo accesso alle 17:30). Per info: www.grottedivillanova.it oppure chiamare i numeri 0432-787915 o 3204554597.