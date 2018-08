Music in Village - Estensioni: percorso sonoro sulle tracce della Serenissima

MARANO - Venerdì 31 Agosto con inizio alle 18.30 sarà il quartetto del poliedrico musicista friulano Romano Todesco a proporre nell'inconsueta cornice di una valle di laguna in mezzo ai filari dell'uva un concerto semi-acustico con le migliori pagine di musica scritte nel ‘900 dall’America latina al Mediterraneo. Il tutto accompagnato da una degustazione o meglio da una "Estensione di Gusto" con i prodotti della Laguna e del territorio tra i quali i vini dell'Azienda Agricola Fausto Ghenda, che ospita l'evento, i molluschi di Almar soc. coop. e le birre artigianali Fvg di Birra Galassia.

L’EVENTO - è una proposta dell'Associazione Complotto Adriatico di Pordenone in collaborazione con l'Associazione Sapori United di Marano Lagunare ed il Comune di Marano Lagunare con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



LA RASSEGNA - »Music in Village - Estensioni» è una rassegna che si sviluppa su due elementi: le tracce storiche di Venezia, legata indissolubilmente al mare Adriatico, presenti nella regione e la musica di qualità senza confine espressivo, proposta in luoghi di particolare interesse culturale e ambientale in momenti anche non propriamente canonici per lo spettacolo quali il tramonto e l’alba. Con ingresso libero.

Al termine dell'evento musicale e gastronomico, per concludere la serata a qualche centinaio di metri presso la Valle Riserva Naturale Canal Novo è in programma "Laguna sotto le stelle" una passeggiata in notturna con l'osservazione del cielo e animazione proposta dalla Riserva, il C.AS.T. - Circolo Astrofili Talmassons e Studio Natura 3.

