Al Palmanova Outlet Village torna il ‘KinderHotels Village’

AIELLO – Al Palmanova Outlet Village torna, per la gioia dei più piccoli, uno tra gli appuntamenti più attesi: il ‘KinderVillage Hotels’, un intero fine settimana a misura di bimbo, sabato 1 e domenica 2 settembre, dalle 10 alle 20.

A CHIUDERE IL PALINSESTO DEGLI EVENTI ESTIVI del Palmanova Outlet Village sarà l’evento, totalmente gratuito, ‘KinderVillage Hotels’, frutto della partnership con Austria Turismo e la rinomata catena alberghiera. Un fine settimana dedicato ai bambini fino a 12 anni e alle loro famiglie. Per l’occasione saranno allestite, nel piazzale centrale del Village, una decina di strutture gonfiabili (maxi percorso, scivolo clown, scivolo poker d’assi, saltarello top gun, salterello con scivolo, castle slide, pista con quad a batteria per bambini, piscina con battelli, basket gigante), tutte gratuite, certificate e omologate.

DIVERTIMENTO E SPENSIERATEZZA - «Abbiamo deciso – commenta la marketing manager del Palmanova Outlet Village, Giada Marangone – di regalare ai più piccoli, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, un fine settimana dedicato al divertimento e alla spensieratezza. Siamo soddisfatti perché la collaborazione con le strutture Kinder Hotels è stata rinnovata per il terzo anno consecutivo e la consideriamo un valore aggiunto anche in chiave turistica». Grazie alla partnership con la catena KinderHotels saranno messi in palio 2 weekend per tutta la famiglia in una struttura KinderHotels: soggiorni di due notti in pensione completa per 4 persone (2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni) in uno dei KinderHotels a scelta. I visitatori troveranno negli store alcune promozioni dedicate al ‘Back to school’.