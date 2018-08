Udinese-Juve, sold out i biglietti in vendita libera

UDINE - L'Udinese si prepara ad affrontare il big match con la Juventus davanti a una Dacia Arena da tutto esaurito. È stato infatti un successo l’apertura anticipata delle vendite per il primo big match in casa, con tutti i biglietti disponibili in questa fase già venduti in meno di una settimana. Resta ancora attiva la prelazione riservata agli abbonati a 17 gare (Family, Studenti e Sportivi) che avranno tempo fino alle 19 di venerdì 31 agosto per esercitare la prelazione esclusiva sul proprio posto, usufruendo dello sconto previsto.

GLI ULTIMI BIGLIETTI - I biglietti su cui non verrà esercitata la prelazione verranno messi in vendita dalle 9.30 di sabato 1 settembre e potranno essere quindi acquistati liberamente. I settori in cui ci sarà disponibilità di posti sono la Tribuna Laterale, i Distinti e la Curva Sud (disponibilità limitata). I tagliandi potranno essere acquistati attraverso i consueti canali di vendita: www.listicket.com; rivendite autorizzate, l’elenco disponibile su www.udinese.it; biglietteria dello stadio, orari di apertura, lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, Sabato dalle 9.30 alle 12.30 Si ricorda che l’unico sito internet ufficiale per la vendita è www.listicket.com la società non risponde di acquisti effettuati attraverso altri siti o altri canali di vendita non elencati nella presente nota.