Gli eventi in programma venerdì 31 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

‘Festeggiamenti Settembrini’ a Fagagna

Dal 31 Agosto al 9 Settembre tornano per il 128° anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Il programma della giornata è qui.

‘Danzando tra i popoli’

Raggiunge la maggiore età una delle rassegne dedicate al folclore più importanti del Friuli Venezia Giulia. ‘Danzando tra i popoli’ si prepara così a proporre il suo programma all’insegna di danza, cultura e cibo che si svolgerà nel Medio Friuli con baricentro a Blessano di Basiliano il 31 agosto, 1 e 2 settembre. Dettagli, qui.

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo dell'evento. Dettagli, qui.

Sagra delle patate di Godia

Dal 31 agosto al 2 settembre e dal 6 al 9 settembre, 200 volontari di ogni età vi accoglieranno per presentare gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano e la novità di quest’anno, il frico di patate alle erbe.Il programma completo, qui.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui.

Antighe Sagre des Campanelis

E’ tempo di Antighe Sagre des Campanelis. L’evento, nel 2018 raggiunge la 502^ edizione. L’evento è in programma il 31 agosto e il primo e 2 settembre per proseguire il 7, 8, 9 settembre. Il programma, qui.

Palma alle Armi

Due giorni, sabato 1 e domenica 2 settembre, più una serata, quella di venerdì 31 agosto «Aspettando la Rievocazione», per fare un viaggio all’indietro nel tempo di 400 anni, rivivendo la Palmanova che fu, nell’Anno Domini 1615. I dettagli, qui.

La Lunga Notte delle Pievi in Carnia

È una rassegna che prende ispirazione dalla ‘rusticitas’ della Carnia, nella volontà di rimettere al centro i suoi antichi valori e le sue antiche bellezze. È «La Lunga Notte delle Pievi in Carnia», la manifestazione culturale che in questa sua quarta edizione compone un triduo – dal 31 agosto al 2 settembre – dove arte, coralità e i genuini sapori locali, s’incontrano in una comunione ideale tra sacro e profano. Maggiori info, qui.

Music in Village

Venerdì 31 Agosto con inizio alle 18.30 sarà il quartetto del poliedrico musicista friulano Romano Todesco a proporre nell'inconsueta cornice di una valle di laguna in mezzo ai filari dell'uva un concerto semi-acustico con le migliori pagine di musica scritte nel ‘900 dall’America latina al Mediterraneo. Info, qui.

Festival Lignano Noir

Il 31 agosto, alle 21, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro il festival prevede, con ingresso libero, la proiezione del film ‘La giusta distanza’ di Carlo Mazzacurati (2007), introdotti nella visione dalla presentazione curata da Mario de Luyk. Info, qui.

Dissonanze

The Mechanical Tales arrivano, il 31 agosto dalle 19, per la prima volta al Social Garden di Cas’Aupa (in via Val D'Aupa 2, a Udine)! Il trio friulano compone musica strumentale cinematica con vibrazioni post-atomiche, a cavallo tra post-rock, ambient e musica cosmica. Come la colonna sonora sulla pellicola cinematografica, lavorano a stretto contatto con il medium video, collaborando con diversi videoartisti e dando vita a performance a cavallo tra i media. Info, qui.

Conferenza in Carnia

Una conferenza su ‘Identitât e universalisim: aspiets educatîfs e religjôs par un’Ecologie integrâl’ (Identità e universalismo: aspetti educativi e religiosi per un’Ecologia integrale), venerdì 31 agosto, e la proiezione del capolavoro del cinema d’animazione ‘La Tartaruga Rossa’, sabato 1° settembre, sono i due appuntamenti, promossi in Carnia, in occasione della ‘Giornata ecumenica per la protezione del Creato’. Il primo appuntamento, venerdì 31 agosto, avrà per protagonista il professore ordinario di Neuropsichiatria, Franco Fabbro, direttore del Master di Meditazione e Neuroscienze dell’Università del Friuli e professore affiliato del Laboratorio di Robotica Percettiva della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La conferenza inizierà alle 18.30, alla ‘Polse di Côugnes’ (nei pressi della pieve di San Pietro di Zuglio).

Mr.Charlie: Mamacita Closing party

Mr.Charlie a Lignano Sabbiadoro il 31 agosto dà appuntamento per un closing party da urlo, quello di Mamacita, uno dei party più ballati in Italia. Mamacita è un'onda sonora che fa scatenare con Reggaeton, Hip-Hop e Trap, con dance show e dj set irresistibili.