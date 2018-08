La polizia arresta un minorenne: aveva 3 etti di marijuana

UDINE - La polizia ha fermato un minorenne con circa 3 etti di marijuana. Il giovane, 'pizzicato' ha anche cercato di aggredire gli agenti.

CONTROLLI - La locale sezione di Polizia Ferroviaria, in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Trieste e con i Comandi Compagnia della Guardia di Finanza di S. Giorgio di Nogaro e Gorizia, ha condotto una serie di mirati controlli e servizi, anche con l’ausilio di unità cinofile, volti a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti in ambito ferroviario. Nel corso di tali attività, effettuate fra il 23 ed il 29 agosto, sono state controllate alcune centinaia di persone in ambito stazione di Udine.

L'ESITO DEI CONTROLLI - A seguito di questi controlli sono state eseguite 10 perquisizioni personali e su bagaglio che hanno permesso di reperire e sequestrare 12 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana e di segnalare 5 persone al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti per i provvedimenti previsti dalla normativa di settore. Nella giornata di mercoledì 28 agosto, inoltre, un minorenne italiano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di un ingente quantitativo di stupefacente, circa 3 etti di marijuana, e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato associato a un idoneo centro di accoglienza per minori a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.