Gli eventi in programma domenica 2 settembre ()

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Note in rifugio

L’ultimo appuntamento con la musica di Note in rifugio per il 2018 ha per protagonisti gli undici componenti della formazione musicale di ottoni denominata Brassevonde. Il ritrovo è ai piedi del Monte Coglians, al Rifugio Tolazzi, domenica 2 settembre alle 15. Info, qui.

13^ Festa della Riserva naturale della Val Alba

Domenica 2 settembre (in caso di maltempo il 16 settembre) la 13^ Festa della Riserva naturale della Val Alba sarà interamente dedicata all’inaugurazione del rinnovato bivacco ‘Giuseppe Bianchi’. I dettagli, qui.

GO!Bike Tour alle Grotte di Villanova

Domenica 2 settembre, i protagonisti della giornata saranno i ragazzi di GO!Bike Tour, che, alle 9, partiranno dal parcheggio delle grotte per una pedalata ecologica e rilassante alla scoperta di scorci inattesi e degli angoli più caratteristici. Per saperne di più, qui.

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo dell'evento.

Sagra delle patate di Godia

Dal 31 agosto al 2 settembre e dal 6 al 9 settembre, 200 volontari di ogni età vi accoglieranno per presentare gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano e la novità di quest’anno, il frico di patate alle erbe.Il programma completo, qui.

Campionato Italiano Flat Track

Il campionato italiano di Flat Track designerà nel weekend il vincitore del titolo nazionale in quel di Terenzano, sulla pista del Moto Club Olimpia. Il Moto Club Olimpia, per l’occasione, ha deciso di offrire al pubblico l’ingresso gratuito in entrambe le giornate di sabato 1° e domenica 2 settembre, confidando di attrarre un maggior numero di spettatori alla conoscenza della disciplina del Flat Track in Italia. Entrambe le gare avranno inizio alle 17, le prove libere si terranno invece alle 14.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui.

‘Festeggiamenti Settembrini’ a Fagagna

Dal 31 Agosto al 9 Settembre tornano per il 128° anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Il programma della giornata è qui.

‘Danzando tra i popoli’

Raggiunge la maggiore età una delle rassegne dedicate al folclore più importanti del Friuli Venezia Giulia. ‘Danzando tra i popoli’ si prepara così a proporre il suo programma all’insegna di danza, cultura e cibo che si svolgerà nel Medio Friuli con baricentro a Blessano di Basiliano il 31 agosto, 1 e 2 settembre. Dettagli, qui.

Antighe Sagre des Campanelis

E’ tempo di Antighe Sagre des Campanelis. L’evento, nel 2018 raggiunge la 502^ edizione. L’evento è in programma il 31 agosto e il primo e 2 settembre per proseguire il 7, 8, 9 settembre. Il programma, qui.

‘Val Resia tra Natura e Gusto’

La Pro Loco Val Resia insieme alla guida naturalistica Renzo Ferluga vi invita a partecipare domenica 2 settembre ad un'interessante escursione alla scoperta della Val Resia in tutti i suoi aspetti. Il programma, qui.

Palma alle Armi

Due giorni, sabato 1 e domenica 2 settembre, più una serata, quella di venerdì 31 agosto «Aspettando la Rievocazione», per fare un viaggio all’indietro nel tempo di 400 anni, rivivendo la Palmanova che fu, nell’Anno Domini 1615. I dettagli, qui.

A Malga Montasio tra buon cibo e bella musica

A settembre (il 2 e il 9 settembre) in Malga Montasio alla scoperta di sapori genuini e antiche tradizioni tra eventi, musica e dell’ottimo formaggio da gustare. I dettagli, qui.

La Lunga Notte delle Pievi in Carnia

È una rassegna che prende ispirazione dalla ‘rusticitas’ della Carnia, nella volontà di rimettere al centro i suoi antichi valori e le sue antiche bellezze. È «La Lunga Notte delle Pievi in Carnia», la manifestazione culturale che in questa sua quarta edizione compone un triduo – dal 31 agosto al 2 settembre – dove arte, coralità e i genuini sapori locali, s’incontrano in una comunione ideale tra sacro e profano. Maggiori info, qui.