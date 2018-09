Al via le iscrizioni al 28esimo ‘Concorso Mieli Città di Pantianicco’

PANTIANICCO - In attesa della 49esima edizione della ‘Mostra regionale della Mela di Pantianicco’, si scaldano i motori anche per il 28esimo ‘Concorso regionale mieli città di Pantianicco’. Sono dunque aperte le iscrizioni rivolte agli apicoltori iscritti e non ai Consorzi Regionali per il concorso (con consegna dei campioni entro il 14 settembre), ma le attività riferite al miele non si esauriscono qui.

‘SERATA DELL’APICOLTORE’ - Anche quest’anno, infatti, il consorzio apicoltori, l’Arpa del Fvg e la ProLoco Pantianicco hanno organizzato la cena a tema: la ‘Serata dell’apicoltore’ si terrà giovedì 4 ottobre presso l’area festeggiamenti della Mostra Regionale della Mela di Pantianicco a partire dalle ore 20.30. Il programma prevede cena conviviale con menù fisso comprensivo di primo e secondo piatto, dolce, acqua o vino, cui seguiranno un incontro tecnico e le premiazioni del Concorso Mieli Città di Pantianicco.

‘CONTRAFFAZIONE DEL MIELE’ - La conferenza, dal titolo ‘Contraffazione del miele’, sarà a cura di Alberto Gallina del Centro regionale e di referenza nazionale per l’apicoltura Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

INFO - Per informazioni su come iscriversi al concorso e come partecipare alla serata dell Apicoltore consultare il sito www.prolocopantianicco.it.