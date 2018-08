Incidente a San Giovanni al Natisone: auto e moto finiscono nel fosso

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Un Suv e una moto sono rimaste coinvolte, nella serata di giovedì 30 agosto, in un incidente stradale verificatosi sulla strada regionale che collega San Giovanni al Natisone a Gorizia, nei pressi del birrificio 'Il Mastro Birraio'. Il fatto è accaduto poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, con il Suv che, finendo sulla scarpata, ha terminato la propria corsa sopra il mezzo a due ruote. Impegnative le operazioni di soccorso, con i due conducenti coinvolti nel sinistro che sono stati portati in ospedale in ambulanza. La regionale 56 è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi.