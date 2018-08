Trasporto studenti: costo degli abbonamenti invariato rispetto allo scorso anno

UDINE - Dal 10 settembre, giorno di inizio delle lezioni nella nostra regione, entrano in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico e già in questi giorni è possibile effettuare l’abbonamento scolastico annuale Saf per l'anno 2018/19, con tariffe invariate rispetto allo scorso anno scolastico.

L’abbonamento è riservato agli studenti fino ai 26 anni di età, valido per 10 mesi consecutivi da settembre a giugno (o da ottobre a luglio per gli studenti universitari), è acquistabile in una delle biglietterie Saf abilitate oppure online su www.webticketing.saf.ud.it. Tutte le informazioni su abbonamenti diversi (per esempio di durata mensile o quindicinale) sono contenute nella mini-guida all’utilizzo del trasporto pubblico per i servizi scolastici 208/19 'Saf ti porta a scuola a Udine', scaricabile dal sito. Informazioni per il viaggio (info: Infopoint, numero verde Saf 800.915303 - da telefono fisso chiamata gratuita -, da mobile 0432.524406).

L'abbonamento è nominativo ed è composto dal tesserino di identità Saf (valido 5 anni dalla data di emissione) e dal tagliando indicante il periodo di validità. Il documento va convalidato al momento della prima salita a bordo (se acquistato online la convalida non è necessaria) e conservato integro per tutta la sua durata assieme al tesserino identificativo. Per richiedere il tesserino è necessario consegnare una foto recente (formato foto-tessera) e una copia del documento di identità, e compilare un modulo di richiesta; per i minorenni la richiesta deve essere presentata da uno dei genitori allegando copia del documento di identità dell’intestatario.